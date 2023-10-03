Россия заявляет, что имеет достаточно солдат для продолжения СВО в Украине.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что дополнительной мобилизации мужчин для участия в боевых действиях на Украине не планируется, поскольку в этом году Россия увеличила численность вооруженных сил и добровольческих формирований на 335 000 человек.

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Шойгу заявил, что вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции. Он также высоко оценил патриотизм тех, кто записался, отметив, что только в сентябре более 50 000 граждан подписали контракты.

Эти цифры свидетельствуют о том, что Россия добилась значительного прогресса в вербовке новых солдат и включении бойцов из наемнических сил Вагнера в "добровольные формирования".

Путин отдал приказ о "частичной мобилизации" 300 000 резервистов в сентябре прошлого года, что побудило сотни тысяч молодых людей бежать из России, чтобы избежать отправки в СВО . Путин заявил, что нет необходимости повторять мобилизацию, которую некоторые российские чиновники считают ошибкой, поскольку она привела к тому, что так много людей покинуло страну.

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Будущий ход СВО на Украине остается неопределенным, несмотря на прогнозы официальных лиц США ранее в этом году о том, что поражение России на поле боя приведет к падению Путина.