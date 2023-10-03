США и Россия 5 октября проведут учения по тестированию систем оповещения населения.

Соединенные Штаты и Россия проведут общенациональные учения по оповещению о чрезвычайных ситуациях в среду, 5 октября 2023 года. Учения предназначены для проверки эффективности систем оповещения стран в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) проведет общенациональное тестирование своей системы экстренного оповещения (EAS) для телевизоров и радио, а также беспроводного оповещения о чрезвычайных ситуациях (WEA) для телефонов. Запланировано, что часть теста EAS продлится примерно одну минуту, а часть теста WEA примерно 30 минут.



реклама

Российские власти попросили общественность "сохранять спокойствие" во время общенациональных учений по оповещению о чрезвычайных ситуациях, которые пройдут в среду. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям России (МЧС) заявили, что подобные учения необходимы "для того, чтобы быть уверенными в работоспособности всех существующих систем для своевременной доставки сигналов и информации населению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций".

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Объявления об учениях по экстренной тревоге подогрели слухи о том, что Россия начинает "учения по подготовке к ядерной войне". Однако, нет никаких доказательств, подтверждающих это утверждение. В прошлом Россия проводила общенациональные учения по оповещению о чрезвычайных ситуациях, и эти учения необязательно указывают на какую-либо неминуемую угрозу.