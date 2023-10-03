Согласно официальному информационному агентству Сирии SANA, авиаудары были нанесены по военным объектам вблизи восточного сирийского города Дейр-эз-Зор

Во вторник сирийские государственные СМИ сообщили, что израильские военные нанесли авиаудары в восточной провинции Дейр-эз-Зор, ранив двух солдат и причинив материальный ущерб. От Израиля не поступило никаких комментариев по поводу сообщений об ударах.

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Восточная провинция Дейр-эз-Зор, граничащая с Ираком, содержит нефтяные месторождения и была стратегической провинцией на протяжении всего 13-летнего конфликта в Сирии. Поддерживаемые Ираном группировки ополченцев и сирийские силы контролируют этот район и часто становились мишенью израильских военных самолетов во время предыдущих ударов.

Базирующийся в Великобритании оппозиционный военный наблюдатель Сирийской обсерватории по правам человека и коллектив активистов "Дейр-Эз-Зор 24" заявили, что авиаудар был нанесен по позициям в районе Букамаль вдоль иракской границы, оплоту поддерживаемых Ираном групп ополченцев. Оба заявили, что не смогли идентифицировать источник авиаудара.

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За последние годы Израиль нанес сотни ударов по целям в контролируемых правительством районах раздираемой войной Сирии, включая нападения на аэропорты в столице Дамаске. Однако, Израиль редко признает или обсуждает эти операции. Удары часто наносятся по сирийским силам или группировкам, поддерживаемым Ираном.