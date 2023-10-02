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Filcenberg
Британские войска могут быть направлены на Украину для наращивания усилий по наземной подготовке
Государственный секретарь Великобритании по вопросам обороны Грант Шаппс заявил, что планирует направить британские войска в Украину.

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Соединенное Королевство рассматривает возможность отправки войск в Украину для обучения солдат в рамках своих усилий по поддержке страны в ее СВО против России. Это было бы значительным изменением в политике, поскольку Великобритания и другие союзники до сих пор избегали размещения войск на Украине, чтобы избежать прямого конфликта с Россией.

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В интервью The Telegraph министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что он обсуждал этот план с военными начальниками. Он сказал, что Великобритания могла бы обучать украинских солдат на Украине, особенно в западной части страны.

Шаппс также сообщил, что британские оборонные компании, такие как BAE Systems, переносят производство в Украину. Он призвал другие британские компании сделать то же самое.

Шаппс также выдвинул идею о том, что военно-морские силы Великобритании помогут Украине в Черном море, что Великобритания могла бы предоставить консультации и поддержку, поскольку Черное море является международными водами.

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Возросшая поддержка Великобританией Украины является признаком того, что Запад становится все более готовым противостоять России в связи с конфликтом на Украине.

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