Российские военные предприняли скоординированную атаку штурмовыми беспилотниками по трем позициям

Вечером 30 сентября российские войска предприняли скоординированную атаку по трем позициям с использованием ударных беспилотников с трех направлений: мыс Чауда в Крыму, Приморско-Ахтарск и Курск. Атака была направлена на подавление украинской противовоздушной обороны.

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Российские военные группами запускали ударные беспилотники "Шахед", которые затем разделялись и вновь объединялись в группы в попытке подавить украинскую противовоздушную оборону. Беспилотники были нацелены по трем позициям противовоздушной обороны

Воздушный налет продолжался более трех часов Российский разведывательный беспилотник также был сбит в небе над Херсонской областью 30 сентября.

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