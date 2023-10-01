По словам Армении, более 100 000 человек покинули Нагорно-Карабахский регион.

Большинство этнического армянского населения Нагорно-карабахского анклава покинуло его с тех пор, как Азербайджан захватил регион на прошлой неделе. Азербайджан заявил, что намерен реинтегрировать этот район и относится к его жителям одинаково. Однако представитель Армении отверг это утверждение как "ложь".

Нагорный Карабах, который международно признан частью Азербайджана, уже три десятилетия управляется этническими армянами. Горный регион на Южном Кавказе получил поддержку Армении, а также ее союзника - России.

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По меньшей мере 200 этнических армян и десятки азербайджанских солдат были убиты, когда азербайджанские войска вторглись в регион. В рамках соглашения о прекращении огня сепаратисты согласились сдать оружие.

Лидер самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики объявил, что это образование прекратит свое существование в новом году.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян заявила, что число беженцев, въехавших в страну за последнюю неделю, достигло 100 417 человек из предполагаемого населения Нагорного Карабаха в 120 000 человек.

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) также подтвердил, что 100 000 человек бежали, заявив, что многие из тех, кто бежит, "голодны, измучены и нуждаются в немедленной помощи".

Артак Бегларян, бывший армянский сепаратистский чиновник, заявил, что "последние группы" жителей Нагорного Карабаха находятся на пути в Армению.

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"Осталось самое большее несколько сотен человек, большинство из которых - чиновники, сотрудники экстренных служб, волонтеры, некоторые люди с особыми потребностями", - написал он в социальных сетях.