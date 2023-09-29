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Filcenberg
Украина разработала новые беспилотные подводные лодки
Украина разработала подводный беспилотник, который может поражать российские корабли в Черном море.

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Украинские подводные лодки никогда не представляли серьезной угрозы для Черноморского флота России. Фактически, единственная подводная лодка ВМС Украины "Запорожье" была выведена из эксплуатации в 2014 году. В результате Черноморский флот был реорганизован в первую очередь для ведения противовоздушной и надводной борьбы, поскольку больше не было никакой подводной угрозы со стороны его наиболее вероятного противника.

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Однако все изменилось в конце августа, когда украинская фирма Ammo Ukraine запустила прототип беспилотного подводного аппарата (UUV) под названием Marichka. Этот похожий на торпеду беспилотник длиной 18 футов может перевозить сотни фунтов взрывчатки на расстояние до 600 миль и поражать российские военные корабли ниже ватерлинии, где они наиболее уязвимы.

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Как писал Скотт Савиц, старший инженер корпорации RAND в Калифорнии, "Работая ниже ватерлинии, беспилотные летательные аппараты имеют очевидное преимущество с точки зрения скрытности. Более того, удар ниже ватерлинии может быть особенно разрушительным."

#россия #украина #подводная лодка
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