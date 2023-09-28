Тайвань представил свою первую самостоятельно построенную подводную лодку.

Тайвань представил свою первую подводную лодку отечественного производства в четверг, что стало важной вехой, поскольку островная демократия стремится усилить свое военное сдерживание перед лицом растущей угрозы со стороны Пекина.

Подводная лодка, дизель-электрическое судно, получила официальное название "Нарвал" по-английски и "Хай Кун" по-китайски. Это первая из восьми подводных лодок, которые Тайвань планирует построить в рамках программы, начатой в 2016 году.

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© Photo: Тайвань представил свою первую отечественную подводную лодку "Нарвал" на верфи в Гаосюне 28 сентября.

Подводная лодка имеет длину 77 метров и водоизмещение 2500 тонн. Он оснащен разнообразным вооружением и датчиками, включая торпеды, противокорабельные ракеты и гидролокатор.

Президент Цай Инвэнь, председательствовавшая на церемонии, приветствовала подводную лодку как важный шаг вперед в деле обороны Тайваня. Она сказала, что подводная лодка является "конкретной реализацией" приверженности Тайваня самообороне и "ключевым элементом оборудования" для военно-морского флота в разработке стратегий асимметричной войны.

"Подводная лодка даст нам более надежный сдерживающий фактор против любой угрозы", - сказал Цай.

Открытие подводной лодки происходит на фоне растущей напряженности в отношениях между Тайванем и Китаем. Китай претендует на Тайвань как на свою собственную территорию и поклялся применить силу, чтобы взять остров под свой контроль.

Подводная лодка была построена Тайваньской судостроительной корпорацией (TSC) в Гаосюне. TSC - государственная компания, которая участвовала в ряде судостроительных проектов, включая строительство военных кораблей для ВМС Тайваня.

Строительство подводной лодки было серьезной проблемой для TSC. Компании пришлось преодолеть ряд технических препятствий, включая разработку новой силовой установки.

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Ожидается, что подводная лодка будет введена в строй ВМС Тайваня в 2025 году. Остальные семь подводных лодок планируется достроить к 2030 году.