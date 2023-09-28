Северная Корея призывает к экспоненциальному увеличению ядерного производства, большей роли в коалиции против США

Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал к экспоненциальному увеличению ядерного производства и к тому, чтобы его страна играла более активную роль в коалиции государств, противостоящих Соединенным Штатам.

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Ким выступил с комментариями во время двухдневной сессии парламента страны, на которой были внесены поправки в конституцию, включающие его политику расширения программы создания ядерного оружия в стране.

Этот шаг был предпринят в связи с тем, что Северная Корея стремится вырваться из дипломатической изоляции и присоединиться к единому фронту против США. Ким описал мир как вступающий в "новую холодную войну" и что Северная Корея должна в ответ наращивать свой ядерный потенциал.

Это заявление было сделано на следующий день после того, как Северная Корея подтвердила освобождение рядового армии США. Трэвис Кинг, которого сейчас отправляют обратно в Америку. Кинг был захвачен Северной Кореей в июле после пересечения границы из Южной Кореи.

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США выразили обеспокоенность ядерной программой Северной Кореи и ее растущими связями с Россией. Администрация Байдена заявила, что она открыта для диалога с Северной Кореей, но что Пхеньян должен сначала предпринять шаги по денуклеаризации (отказ от ядерного оружия).