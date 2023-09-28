Израиль присоединился к безвизовой программе США, что позволит гражданам обеих стран путешествовать друг к другу без виз.

Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов объявило, что Израиль присоединится к программе безвизового въезда (VWP), позволяющей гражданам Израиля въезжать в Соединенные Штаты без визы на срок до 90 дней. Ожидается, что граждане Израиля смогут въезжать в США без виз к 30 ноября 2023 года.

реклама

VWP - это программа, которая позволяет гражданам определенных стран путешествовать в Соединенные Штаты с туристическими или деловыми целями на срок до 90 дней без визы. Чтобы иметь право на участие в программе VWP, страны должны соответствовать определенным требованиям, в том числе иметь низкий уровень отказов в выдаче виз гражданам США и отвечать взаимностью на программу безвизового въезда для граждан США.

Вступление Израиля в VWP является значительным событием в американо-израильских отношениях. Это также свидетельствует о прогрессе, достигнутом Израилем в выполнении требований VWP, включая улучшение взаимности для граждан США.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Американо-израильские отношения являются одними из самых тесных двусторонних отношений в мире. Обе страны разделяют твердую приверженность общим ценностям, включая демократию, права человека и верховенство закона. VWP еще больше укрепит связи между двумя странами и облегчит людям поездки и ведение бизнеса между ними.