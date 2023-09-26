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Европейский союз и Китай достигли соглашения об обмене информацией об экспортном контроле и повышении прозрачности цепочек поставок сырья. Это соглашение является частью усилий по снижению напряженности из-за торговых дисбалансов и геополитических проблем.
Глава торгового представительства ЕС Валдис Домбровскис заявил, что отношения между двумя сторонами находятся на "перепутье" и что экспортерам ЕС нужен лучший доступ на китайский рынок. Он также подчеркнул необходимость более сбалансированных, прозрачных, справедливых и предсказуемых отношений, основанных на взаимности.
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Обе стороны также договорились конкретно работать над потоком сельскохозяйственной продукции и алкогольных напитков, а Китай обязался устранить накопившееся количество заявок на получение лицензий на производство детских смесей.
По итогам встречи вице-премьер Китая Хэ Лифэн заявил журналистам, что Китай готов больше импортировать из ЕС и надеется, что Европа снимет ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции в Китай.
Это соглашение является позитивным шагом на пути улучшения отношений между ЕС и Китаем. Обмен информацией об экспортном контроле поможет обеспечить соблюдение обеими сторонами своих международных обязательств и отсутствие недобросовестной конкуренции. Повышенная прозрачность цепочек поставок сырья также поможет снизить риски и сбои в работе.