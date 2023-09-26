Представитель Европейского союза заявил, что X, ранее известная как Twitter, является крупнейшим источником фальшивых новостей, и призвал владельца Илона Маска соблюдать законы блока, направленные на борьбу с дезинформацией

Вице-президент Европейской комиссии Вера Журова предупредила, что платформы социальных сетей, включая Twitter, являются крупнейшим источником фейковых новостей и дезинформации, и призвала их делать больше для соблюдения законов ЕС, направленных на борьбу с дезинформацией.

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В преддверии предстоящих выборов в Словакии и Польше Юрова заявила, что Google, TikTok, Microsoft и Meta также должны сделать больше для борьбы с дезинформацией. Она заявила, что операция от востока по дезинформации является "оружием массового манипулирования стоимостью в миллионы евро".

Журова предупредила, что в связи с выборами, запланированными в этих двух странах на ближайшие недели, и общеблоковым голосованием в следующем году крупные онлайн-платформы должны учитывать риск онлайн-вмешательства. Она сказала, что злоумышленники попытаются использовать конструктивные особенности платформ для манипулирования общественным мнением.

Новый Закон ЕС о цифровых услугах (DSA), который должен вступить в силу в 2024 году, потребует от онлайн-платформ принятия более жестких мер в отношении дезинформации и другого вредоносного контента. Однако Журова сказала, что платформам не следует ждать, пока DSA вступит в силу, чтобы принять меры.

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Она призвала платформы повысить прозрачность своих алгоритмов, инвестировать в проверку фактов и быстрее устранять дезинформацию. Она также призвала платформы работать с исследователями и организациями гражданского общества над разработкой новых способов борьбы с дезинформацией.