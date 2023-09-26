Танки Abrams прибыли вовремя, чтобы помочь Украине в контрнаступлении

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в понедельник, что первые танки Abrams американского производства прибыли в Украину на несколько месяцев раньше запланированного срока.



Танки прибыли вовремя, чтобы оказать помощь в продолжающемся контрнаступлении Украины против российских войск, которое становится все более актуальным с приближением зимы. Зеленский не раскрыл, сколько танков прибыло, но ожидается, что Соединенные Штаты поставят 31 машину в ближайшие недели.

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"Хорошие новости от министра Умерова. "Абрамсы" уже находятся в Украине и готовятся усилить наши бригады", - написал Зеленский в Telegram.

Контрнаступление Украины в течение нескольких месяцев безуспешно пыталось завоевать позиции, при этом российская оборона в основном держится прочно и устойчиво.

Танки "Abrams" оснащены 120-мм основной пушкой, спаренным пулеметом и двумя зенитными пулеметами. Они также защищены толстым слоем брони около 1000 мм, что делает их очень устойчивыми к огню противника.

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Прибытие танков "Abrams" является признаком неизменной приверженности Соединенных Штатов поддержке Украины в ее борьбе с Россией. Это также сигнал России о том, что Соединенные Штаты готовы предоставлять Украине оружие, необходимое для самообороны.