Армения предлагает убежище этническим армянам из Нагорного Карабаха на фоне растущих опасений этнических чисток

В официальном обращении к нации в воскресенье премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения готова принять всех этнических армян, проживающих в Нагорном Карабахе, поскольку вероятность их отъезда возрастает. Пашинян выразил обеспокоенность по поводу сохраняющегося риска этнических чисток, с которыми сталкивается армянское население Нагорного Карабаха, подчеркнув, что недавние поставки гуманитарной помощи коренным образом не изменили ситуацию.

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Он также указал, что если для армян в Нагорном Карабахе в пределах их родного региона не будут созданы ощутимые улучшения условий жизни и эффективные гарантии от этнических чисток, растет вероятность того, что они будут рассматривать переезд в Армению как свой единственный жизнеспособный вариант. По данным агентства Reuters, руководство отколовшегося региона сообщило, что 120 000 этнических армян, проживающих в Нагорном Карабахе, склонны уехать в Армению из-за их нежелания жить под властью Азербайджана и опасений потенциальной этнической чистки.

Премьер-министр Пашинян передал готовность Армении тепло приветствовать своих соотечественников из Нагорного Карабаха. Кроме того, Пашинян отметил неэффективность альянсов в области безопасности, членом которых является Армения, подразумевая критику в адрес России, основного союзника Армении из числа крупных держав.

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Выражение «этническая чистка» означает вытеснение с определённой территории одной этнической группы, осуществляемое другой этнической общностью. Обычно это вытеснение принимает насильственные формы, хотя существуют и примеры добровольной или компенсированной этнической чистки.