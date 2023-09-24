Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Filcenberg
Премьер-министр Армении: Вероятность того, что этнические армяне покинут Карабах, растет
Армения предлагает убежище этническим армянам из Нагорного Карабаха на фоне растущих опасений этнических чисток

реклама

В официальном обращении к нации в воскресенье премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения готова принять всех этнических армян, проживающих в Нагорном Карабахе, поскольку вероятность их отъезда возрастает. Пашинян выразил обеспокоенность по поводу сохраняющегося риска этнических чисток, с которыми сталкивается армянское население Нагорного Карабаха, подчеркнув, что недавние поставки гуманитарной помощи коренным образом не изменили ситуацию.

реклама

Он также указал, что если для армян в Нагорном Карабахе в пределах их родного региона не будут созданы ощутимые улучшения условий жизни и эффективные гарантии от этнических чисток, растет вероятность того, что они будут рассматривать переезд в Армению как свой единственный жизнеспособный вариант. По данным агентства Reuters, руководство отколовшегося региона сообщило, что 120 000 этнических армян, проживающих в Нагорном Карабахе, склонны уехать в Армению из-за их нежелания жить под властью Азербайджана и опасений потенциальной этнической чистки.

Премьер-министр Пашинян передал готовность Армении тепло приветствовать своих соотечественников из Нагорного Карабаха. Кроме того, Пашинян отметил неэффективность альянсов в области безопасности, членом которых является Армения, подразумевая критику в адрес России, основного союзника Армении из числа крупных держав.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Выражение «этническая чистка» означает вытеснение с определённой территории одной этнической группы, осуществляемое другой этнической общностью. Обычно это вытеснение принимает насильственные формы, хотя существуют и примеры добровольной или компенсированной этнической чистки.

#армения #азербайджан #карабах #азербайджан и армения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Азербайджан отчитался о конфискованном оружии у армии Нагорного Карабаха
Никол Пашинян игнорирует требования народа и не собирается в отставку
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

За счёт запуска производства машин Т-80, Россия увеличит общее количество выпускаемых танков
28
В сети появились кадры добивания "Ланцетами" оставленных украинскими экипажами двух Leopard 2
5
В Сети появились кадры эвакуации подбитого Leopard 2A4 с поля боя
3
The Economist: На Западе не были готовы к затяжной борьбе Украины с Россией
12
Экс-глава МИД ФРГ Габриэль призвал готовиться к худшему в случае избрания Трампа
+
Управляемые ИИ дроны могут скоро появиться на полях сражений
1
Lockheed Martin делает «самый мощный боевой лазер на свете» еще более мощным
3
Coinbase не исключает запуск токена для L2-сети Base
+
Ещё не Скайнет, но уже управляемый искусственным интеллектом - в Израиле представили танк "Barak"
8
На аргентинском сайте Samsung заметили информацию о Galaxy S23 FE и Tab S9 FE
+
В Сети появились кадры уничтожения «Ланцетами» двух танков Leopard 2
+
В переданных Украине танках Challenger 2 присутствует смертельный для человека асбест
1
Android 14 позволяет пользователям Pixel менять ярлыки на экранах блокировки
+
В Венесуэле задержали одну из крупнейших банд страны
+
Компания AMD выпустила долгожданное обновление своего драйвера Radeon Vulkan
2
Google может упростить очистку учетных записей Gmail на Android
+
Астрономы обнаружили кислород на спутнике Юпитера Каллисто
+
Новая звуковая панель Dolby Atmos от Bose использует искусственный интеллект
+
Сенатор Хоули: Белый дом намерен бесконечно давать деньги Киеву
+
Флагманская RTX 4090 не поддерживает 8K в 240 Гц – зато карты AMD поддерживают
22

Популярные статьи

Китай представил атомный авианесущий крейсер с мощной гиперзвуковой электромагнитной пушкой
15
Как я работал 6 лет в DNS
84
Witchfire - еще один "соулслайк" с пистолетом
8
Переезд из Node 202 в NR200P
49
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, не смотря ни на что
13
Разогнал организм - пробежал свой первый марафон
25
Пытаюсь исправить панель задач MX Linux 23 Xfce, и почему кастомизация это не про линуксы
14
Ли Сунсин - великий полководец, о котором мало кто слышал
2

Сейчас обсуждают

REY_B_
15:27
А что, есть ещё железопрофиль? - Увы, даже у разрабов всё больше маркетинг с политикой. ......... И неожиданно... Статья в оказывается в тему! Мужик же дело делал! А это сейчас главная железная пробле...
Ли Сунсин - великий полководец, о котором мало кто слышал
Олег
15:25
13-ое поколение(в данном случае 13600) - это топ за свои деньги за L2 кеш - хватит лет на 8 минимум
Почему Core i5-13600KF – это не лучший выбор для геймеров, и есть ли перспективы у Ryzen 9 5900Х
Q-Tuzoff
15:22
Я на дебиане для Raspberry всего раз писал пароль для sudo. Хотя настроил довольно прилично. Так себе претензия к линуксу, ИМХО. Мои хотелки к линуксу разбились о железо Raspberry - слабая слишком зве...
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, не смотря ни на что
Александр Привет
15:11
У него и так нет нормального интернета, он у него лимитирован )))
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, не смотря ни на что
Александр Привет
15:06
Они там думали, что будет по другому!?
Times: раненый сержант ВСУ дезертировал после отказа командования в лечении
Ruhama_Sama
15:06
Отберите уже интернет у этого поехавшеного, уже который раз гугл в ленту новостей предлагает его опусы
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, не смотря ни на что
Юрий
15:05
Все равно не понимаю, для чего этот пердолинг? В чем цель? Чимбалабол, скажите, пожалуйста, что должно получится в итоге? Я уже просто уже ради прикола наблюдаю за тем, как человек, рыдая, насилует с...
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, не смотря ни на что
Johan_888
14:57
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, не смотря ни на что
Огiрок
14:47
Я хз какой раз блохастый вукряинец в бане моется, наверно пока всех блох не отмоет из своей шерсти.
Стратегические мосты в Украине подверглись ударам новыми УМПК ФАБ-1500
Johan_888
14:43
Скоро абрамсы подвезут, у русских опять начнётся челенж, ато ребята соскучились по азарту, леопарды уже не считают... челенжеры тоже "распечатаны", все ждут абрамсы... Как с ними воевать? если они "ох...
«Вашингтон пост»: Линия Работино – Вербное превратилась в кладбище военной техники
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем