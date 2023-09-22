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Орлин Русев, Бисер Джамбазов, Катрин Иванова, Иван Стоянов и Ваня Габерова должны предстать перед Вестминстерским магистратским судом во вторник. Этим болгарским гражданам предъявлены обвинения в сговоре с целью сбора информации, которая считается ценной для противника, в период с августа 2020 по февраль 2023 года. Расследование, приведшее к предъявлению этих обвинений, проводилось столичной полицией.
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Подсудимые обвиняются в деятельности тайной шпионской ячейки, связанной с российскими спецслужбами. Их предполагаемая деятельность включала в себя ведение наблюдения за конкретными объектами. Утверждается, что они проводили активные операции на территории Соединенного Королевства и Европы, собирая и передавая информацию российскому правительству.
Орлин Русев, 45 лет, конкретно обвиняется в том, что он руководил операциями из Великобритании и служил с лицами, получавшими собранную разведданную.
Во время обыска недвижимости, занимаемой тремя обвиняемыми - Русевым, Джамбазовым (41 год) и Ивановой (31 год) - в Лондоне и Норфолке, власти, как сообщается, обнаружили поддельные паспорта и официальные документы, удостоверяющие личность для нескольких стран, включая Великобританию, Болгарию, Францию, Италию, Испанию, Хорватию, Словению, Грецию и Чешскую Республику.