В Китае идет расследование в отношении бывшего министра иностранных дел, связанное с "личными вопросами" и возможной угрозой национальной безопасности.

В августе высокопоставленные китайские чиновники были проинформированы о расследовании Коммунистической партии в отношении Цинь, выявившем "проблемы с образом жизни", что обычно подразумевает неправомерные действия сексуального характера в контексте китайского чиновничества. Два источника предположили, что этот роман привел к рождению ребенка в Соединенных Штатах. The Wall Street Journal сообщила, что Цинь сотрудничает с расследованием, чтобы определить, представляло ли это дело угрозу национальной безопасности. В условиях обостряющейся идеологической борьбы с Соединенными Штатами Китай активизировал свои усилия по обеспечению национальной безопасности.

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Что касается этого вопроса, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мао Нин во время обычного брифинга для прессы в Пекине во вторник указала, что у нее нет никакой новой информации относительно Цинь.

Примечательно, что Цинь был отстранен от занимаемой должности в июле, всего через семь месяцев после вступления в должность, что стало самым коротким сроком пребывания на этой должности в истории страны. Никаких официальных объяснений его отстранению предложено не было, и его предшественник Ван И вернулся на пост министра иностранных дел.

Этот эпизод вызвал вопросы относительно принятия решений президентом Си Цзиньпином и стабильности администрации, управляющей второй по величине экономикой в мире. Такие опасения еще больше усилились из-за необъяснимого отсутствия министра обороны Ли Шанфу на фоне сообщений СМИ, предполагающих расследование коррупции.

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Инсайдеры сообщили, что высшие эшелоны Коммунистической партии в настоящее время находятся под пристальным вниманием на предмет их взаимодействия с иностранцами, при этом особое внимание уделяется военному руководству Китая.