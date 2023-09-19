Всё еще не угомонились эти страны

Министерство обороны Азербайджана объявило во вторник о начале "антитеррористической" операции в спорном Нагорно-Карабахском регионе. Одновременно армянские СМИ и местные власти сообщили о значительном обстреле столицы региона Степанакерта.

В результате обстрела, проведенного азербайджанскими военными, считаются погибшими две персоны, и 11 человек получили ранения. Эта информация была предоставлена Гегамом Степаняном, омбудсменом в Нагорном Карабахе.

реклама

Нагорный Карабах, этнический армянский анклав, признанный на международном уровне частью Азербайджана, за последние три десятилетия оказался в центре двух конфликтов между соседними народами, последний из которых произошел в 2020 году.

Напряженность в регионе сохраняется в течение нескольких месяцев, первоначально вызванная блокированием азербайджанскими войсками Лачинского коридора в декабре. Эти действия перекрыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией, и нарушили импорт предметов первой необходимости для примерно 120 000 жителей.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Российские миротворцы, дислоцированные в Нагорном Карабахе в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня на 2020 год, несут ответственность за предотвращение возобновления боевых действий. Однако Москва столкнулась с обвинениями в неспособности или нежелании вмешаться, чтобы защитить Армению, своего давнего союзника, перед лицом продолжающейся агрессии со стороны Азербайджана.