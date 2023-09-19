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Войска АСЕАН проводят морские учения на фоне напряженности в Южно-Китайском море
Первые в истории совместные военные учения подчеркивают единство блока в спорных водах

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Войска из различных стран Юго-Восточной Азии приступили к своим первым совместным морским учениям в Индонезии на фоне эскалации напряженности в связи с территориальными претензиями Пекина в Южно-Китайском море.

В то время как АСЕАН ранее проводила учения с Соединенными Штатами и другими странами-партнерами, учения на этой неделе представляют собой важную веху для блока, состоящего из 10 членов. Учения ASEX 01-Natuna предполагают участие сотен военнослужащих и, как планируется, продлятся до субботы. Ожидается, что пять военных кораблей из Индонезии, Брунея, Малайзии и Сингапура отправятся с острова Батам в район вблизи островов Натуна, которые расположены в непосредственной близости от спорных вод в Южно-Китайском море. Кроме того, военно-воздушные силы Индонезии предоставят для участия в учениях вертолет поддержки.

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Во время церемонии открытия мероприятия адмирал Юдо Маргоно, командующий вооруженными силами Индонезии, подчеркнул важность единства АСЕАН и ее приверженность взаимной поддержке и обучению. Он подчеркнул, что такое сотрудничество укрепило бы усилия региона по поддержанию мира, процветания и безопасности.

Примечательно, что Индонезия не является истцом в споре о Южно-Китайском море. Однако в последние годы страна столкнулась с вторжениями в свою исключительную экономическую зону. Территориальные претензии Китая в богатых природными ресурсами водах совпадают с претензиями нескольких стран Юго-Восточной Азии, что приводит к усилению напряженности. Эта напряженность усилилась после недавнего опубликования Пекином новой карты с изложением его претензий в спорном море.

В феврале Филиппины сообщили об инциденте, когда одно из их судов якобы было обстреляно лазером китайским судном вблизи спорных островов Спратли. Кроме того, в декабрьском отчете Центра стратегических и международных исследований США подчеркивалось значительное расширение Вьетнамом дноуглубительных работ и мелиорации земель на нескольких своих форпостах в Южно-Китайском море во второй половине 2022 года.

Эксперты рассматривают эти совместные учения как средство демонстрации единства внутри блока АСЕАН, особенно в период, когда организация, как считается, сталкивается с вызовами, включая ее урегулирование кризиса в Мьянме, который выявил разногласия между государствами-членами.

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Эти учения последовали за встречей руководителей оборонных ведомств стран АСЕАН, состоявшейся на Бали в июне, к участию в которой также был приглашен Восточный Тимор - наблюдатель от АСЕАН. Кроме того, ежегодный саммит АСЕАН в Джакарте в начале этого месяца подтвердил важность поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море в заявлении ее председателя.

#китай #индонезия #учения #aceah
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