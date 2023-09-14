Разрушение плотин в Дерне (Ливия) требует срочной международной помощи из-за изоляции и политических проблем.

На этой неделе Зеленые горы на востоке Ливии пережили самый сильный шторм за последнее время, приведший к проливным дождям, которые привели к разрушению двух плохо обслуживаемых плотин, которым более пятидесяти лет. Незадолго до 3 часов ночи 11 сентября рухнула первая плотина, что привело к массовому потоку воды, хлынувшему в русло реки, протекающей через прибрежный город Дерна. Наводнение ненадолго остановилось у второй плотины в восьми милях ниже по течению, прежде чем поглотить ее и все остальное на своем пути, в конечном счете сбросив обломки в море. К рассвету примерно треть города была стерта с лица земли, тысячи пропали без вести. По оценкам ливийских координаторов помощи, число погибших может достичь 20 000 человек.

© Photo: Источник: Global Look Press. AP.

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Многие в Ливии называют это событие цунами, а не наводнением, чтобы подчеркнуть огромную силу и опустошение, которое оно вызвало. Люди в Дерна, где в настоящее время почти 100 000 жителей оказались в затруднительном положении, остро нуждается в крове, пище, воде и медицинской помощи. Городу требуются временные мосты для замены смытых, а также инженеры для восстановления дорог и ремонта некоторых частей разрушенного порта. Восстановление сотовой связи крайне важно для того, чтобы жители могли связаться со своими близкими, и существует острая потребность в мешках для трупов, поскольку число тел, извлеченных из моря, увеличивается. Есть опасение, что другие плотины в этом районе также могут выйти из строя.

Масштабы разрушений были бы огромной проблемой даже для хорошо организованной и оснащенной страны. Однако для Ливии это непреодолимая задача, учитывая внезапную изоляцию зоны бедствия, отсутствие необходимого оборудования и глубину политической дисфункции в стране.

С 2014 года Ливия страдает от борьбы за власть между двумя конкурирующими правительствами, что еще больше осложняет любые крупномасштабные усилия по восстановлению. В среду египетские военные находились в пути с тяжелой техникой, а Италия, бывшая колониальная держава Ливии, направляла по меньшей мере один десантный корабль-носитель. Тем не менее, именно уникальная и достойная сожаления история Соединенных Штатов в Ливии, их технический опыт и значительные ресурсы в регионе налагают на Америку моральное обязательство вмешаться в этот кризис.