Мьянма получила два российских истребителя Су-30 на фоне недовольства США

10 сентября Мьянма официально получила первую партию из двух российских истребителей Су-30, о чем сообщил министр торговли Мьянмы Чарли Тан в интервью российскому государственному информационному агентству РИА. Тан сообщил, что эти два самолета уже поставлены.

Эта поставка является частью более широкого контракта, подписанного между Россией и Мьянмой в сентябре 2022 года, предусматривающего в общей сложности шесть многоцелевых истребителей Су-30СМЭ, сообщает РИА "Новости".

реклама

© Photo: из открытых источниковСу-30СМЭ предназначен для поражения воздушных целей противника, ведения воздушной разведки, поддержки боевых операций и содействия подготовке пилотов, как указано в сообщении "Рособоронэкспорта", российского государственного агентства по экспорту вооружений.

Кроме того, министр Тан упомянул, что ожидается подписание нескольких двусторонних соглашений, в том числе связанных с развитием туризма, во время Восточного экономического форума во Владивостоке, ежегодного мероприятия, направленного на стимулирование экономического сотрудничества и иностранных инвестиций в регионе.

На момент публикации отчета Министерство обороны России не предоставило ответа на запрос Reuters о комментариях. Стоит отметить, что Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу поддержки Россией военного руководства Мьянмы, посчитав это неприемлемым и дестабилизирующим. Поставки российского оружия были названы фактором, способствующим продолжающемуся конфликту внутри Мьянмы, который имел серьезные последствия для страны.

С 2021 года Россия неоднократно принимала у себя лидера мьянманской хунты Мин Аунг Хлайнга, в том числе для присвоения ему почетной докторской степени.