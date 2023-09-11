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Гавайский вулкан Килауэа начал извержение
Килауэа, второй по величине вулкан Гавайев, извергался с сентября 2021 года по декабрь прошлого года. Извержение Килауэа в 2018 году разрушило более 700 домов.

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Килауэа, один из самых активных вулканов в мире, возобновил свое извержение в воскресенье после двухмесячного перерыва. Он выбросил раскаленную лаву в национальном парке на Большом острове, на безопасном расстоянии от людей и строений.

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Гавайская вулканическая обсерватория сообщила об извержении, произошедшем во второй половине дня на вершине Килауэа. Обсерватория предупредила, что газы, выделяющиеся в результате извержения, создадут вулканический смог с подветренной стороны вулкана. Тем, кто проживает рядом с парком, было рекомендовано избегать воздействия вулканических частиц, выбрасываемых в воздух во время извержения.

Уровень опасности вулкана был повышен до статуса предупреждения, а цветовой код авиации был изменен на красный, поскольку ученые оценивали извержение и связанные с ним опасности.

В июне Килауэа извергался в течение нескольких недель, демонстрируя фонтаны красной лавы, но не представляя никакой угрозы для населенных пунктов или сооружений. Многие люди посетили Национальный парк Гавайских вулканов на Большом острове, чтобы безопасно наблюдать за лавой.

Килауэа, второй по величине вулкан Гавайев, ранее извергался с сентября 2021 года по декабрь того же года, что привело к разрушению более 700 домов.

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#вулкан #гавайи #извержение #килауэа
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