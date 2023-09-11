Эфиопия объявила о заполнении плотины на Ниле, угрожая водоснабжению Египта и Судана и возобновляя спор о воде.

Эфиопия объявила о заполнении своей плотины Гранд Эфиопского Ренессанса (ГЭРП) на реке Нил, что стало источником долгосрочного спора о воде с нижележащими странами Египтом и Суданом.

Это объявление было сделано в воскресенье, вскоре после возобновления трехсторонних переговоров, которые были приостановлены на продолжительное время, о соглашении, учитывающем потребности воды всех трех стран.

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Египет и Судан опасаются, что огромная плотина ГЭРП станет серьезным угрозой для объема воды Нила, который они получают, и неоднократно просили Аддис-Абебу прекратить заполнение до достижения согласия по принципам ее функционирования.

"С большим удовольствием объявляю успешное завершение четвертого и последнего заполнения Ренессанс-плотины", - сказал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед на X, ранее известной как Твиттер.

"Было много трудностей. Нас много раз пытались вернуть назад. У нас были внутренние трудности и внешние давления. Мы достигли этой стадии, справившись вместе с Богом", - сказал Абий.