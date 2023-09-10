Вмешательство миллиардера в СВО показывает, что он представляет угрозу национальной безопасности. Ни одно частное лицо не должно обладать такой властью.

Компания Илона Маска SpaceX является оборонным подрядчиком США, с контрактами Пентагона на миллиарды долларов. Это делает его вмешательство с целью сорвать украинские военные операции проблемой национальной безопасности США не только потому, что Америка поддерживает самооборону Украины от СВО, но и потому, что это наводит на мысль, что американские военные, возможно, оставили себя открытыми для подобных сбоев.

Выдержки из книги биографа Уолтера Айзексона "Илон Маск" показывают, что Маск отказал Украине в доступе к Интернету Starlink у берегов Крыма в сентябре 2022 года, в результате чего украинские морские беспилотники перестали функционировать.

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Когда Айзексон представляет Маска, миллиардер думает о себе как о супергерое, пытающемся спасти мир. Когда Россия впервые начала СВО, это побудило его пожертвовать терминалы и сервисы Starlink Украине. SpaceX смогла справиться с российскими кибератаками и помехами, которые отключили предыдущего украинского провайдера Viasat, и украинские военнослужащие сочли это полезным, поскольку они отбивали первоначальное СВО России. Но мнение Маска изменилось, когда Украина, поддержанная помощью стран НАТО, начала пытаться вернуть утраченную территорию.



Когда история Айзексона привлекла внимание, Маск публично выступил в защиту своего решения, объяснив, что Украина хотела, чтобы Starlink обеспечивал покрытие вплоть до черноморского порта Севастополь на юго-западе Крыма, “очевидным намерением было потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре”.