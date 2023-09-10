Министерство обороны Армении заявило, что учения направлены на подготовку военных к международным миротворческим миссиям

Армения объявила в среду, что ее вооруженные силы проведут в этом месяце военные учения с Соединенными Штатами, поскольку напряженность в отношениях с давним союзником Россией возросла.

Министерство обороны Армении заявило, что учения, которые начинаются в понедельник, направлены на подготовку подразделений к международным миротворческим операциям.

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Командование армии США в Европе и Африке сообщило в четверг в пресс-релизе, что около 85 американских солдат примут участие в учениях вместе с примерно 175 армянскими солдатами.

"Что касается учений, то, безусловно, новость вызывает тревогу, особенно в сегодняшних обстоятельствах", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков после объявления.

Учения пройдут на полигонах Зар и Армавир недалеко от Еревана и продлятся до 20 сентября, сообщили в США. Седло. Мартин О'Доннелл, пресс-секретарь командования США, сказал, что учения "являются жизненно важной возможностью для наших солдат из двух стран построить новые отношения на тактическом уровне и повысить оперативную совместимость при проведении операций по поддержанию мира.

В состав войск США войдут солдаты из 1-й бригады, 101-й воздушно-десантной дивизии и солдаты Национальной гвардии Канзаса. Это подразделение охраны имеет государственное партнерство с Арменией с 2003 года.



Однако Армения все больше разочаровывается в России после войны с Азербайджаном в 2020 году. Перемирие, положившее конец войне, предусматривало ввод российских миротворческих сил для обеспечения прохода по дороге, ведущей из Армении в нагорно-карабахский анклав этнических армян в составе Азербайджана.