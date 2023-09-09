Северная Корея пригласила Китай и Россию на парад укрепляя связи: возможно, будет встреча Ким Чен Ына и Путина.

Северная Корея пригласила китайских делегатов и российских художников на премиальный парад военных, в ходе которого были представлены ракетные установки, перевозимые грузовиками и тракторами, как сообщает государственные СМИ в субботу. Это стало частью последних усилий лидера Ким Чен Ына продемонстрировать связи с Москвой и Пекином в условиях нарастающей конфронтации с Вашингтоном.

Мероприятие, проходившее в столице Пхеньяне и начавшееся в пятницу ночью, было организовано в честь 75-й годовщины создания Северной Кореи, которая пришлась на субботу. Это произошло на фоне ожиданий поездки Кима в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, которая может быть посвящена продаже вооружения Северной Кореи для пополнения резервов, истощенных СВО в Украине.

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Китай отправил делегацию под предводительством вице-премьера Лю Гуоцзона на празднование годовщины Северной Кореи, в то время как Россия отправила военную песенно-танцевальную группу.

Ожидается, что Путин примет участие в международном форуме, который пройдет с воскресенья по среду во городе Владивостоке, который был местом их первой встречи в 2019 году и теперь рассматривается как возможное место для следующей встречи. Южнокорейское агентство разведки сообщило законодателям на закрытом заседании в четверг, что Северная Корея и Россия также могут устраивать неожиданный "сюрпризный" маршрут для визита Кима, сообщили СМИ. Северная Корея пока не подтвердила планы Кима на визит в Россию.

"Независимо от того, состоится ли в ближайшее время встреча Путина и Кима, Соединенные Штаты пытаются предотвратить серьезные нарушения международного права путем предварительного раскрытия разведывательной информации", - сказал Лейф-Эрик Исли, профессор Университета Ихва в Сеуле.

Усиление сотрудничества между Китаем, Россией и Северной Кореей, а также решение китайского президента Си Цзиньпина пропустить саммит "G20" в Индии вызывают впечатление расширения раскола в геополитическом ландшафте Азии, сказал он.

Тем не менее, крупная сделка между Россией и Северной Кореей по поставке вооружения, которая нарушила бы множество международных санкций, должна беспокоить Пекин, потому что "сотрудничество с государством-парией могло бы иметь негативные последствия для глобализированной, но борющейся китайской экономики", - сказал Исли.