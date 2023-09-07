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Африка предлагает глобальные налоги на выбросы углерода для борьбы с изменением климата
Африканские лидеры предложили глобальный режим налогообложения выбросов углерода в совместной декларации.

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Опубликована Найробийская декларация, принятая на трехдневном Африканском саммите по климату, проходившем в столице Кении. Документ, который был обнародован в среду, призывает крупных загрязнителей увеличить объем выделяемых ими ресурсов для оказания помощи менее богатым странам. Главы африканских государств заявили о своем намерении использовать эту декларацию в качестве основы для своей позиции на переговорах на предстоящем саммите COP28 в ноябре.

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Африканский саммит по климату в основном был посвящен обсуждению стратегий обеспечения финансирования для адаптации к растущим экстремальным погодным условиям, сохранения природных ресурсов и продвижения инициатив в области возобновляемых источников энергии. Согласно исследованиям, Африка входит в число континентов, наиболее подверженных последствиям изменения климата, однако на нее поступает лишь около 12% от примерно 300 миллиардов долларов, ежегодно необходимых для решения этих проблем.

Найробийская декларация призывает мировых лидеров поддержать предложение о всемирной системе налогообложения выбросов углерода, которая включала бы налог на выбросы углерода при торговле ископаемым топливом, морском транспорте и авиации. Эта система также может быть дополнена глобальным налогом на финансовые операции. Известная правозащитница Граса Машел высоко оценила декларацию, назвав ее значительным достижением. Она подчеркнула, что Африку следует рассматривать как активного участника, а не просто получателя помощи, и она должна предоставлять возможности для инвестиций и решений.

Найробийская декларация предполагает, что такие меры гарантировали бы существенное финансирование инвестиций, связанных с изменением климата, одновременно защищая повышение налогов от геополитического и внутриполитического давления. По данным Международного валютного фонда (МВФ), в настоящее время около двух десятков стран вводят налоги на выбросы углерода, хотя концепция глобальной системы налогообложения выбросов углерода с трудом получила широкую поддержку.

Во вторник президент Кении Уильям Руто сослался на предыдущие предложения Европейского союза, касающиеся налога на финансовые операции.

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#африка #co2 #глобальные выбросы
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