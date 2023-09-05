Правительство заменило Индию словом на Бхарат в приглашениях на ужин, разосланных гостям, присутствующим на саммите на этой неделе, что вызвало шумиху.

Правительство под руководством премьер-министра Нарендры Моди рассмотрело возможность замены названия "Индия" на санскрите в приглашениях, которые были разосланы гостям на саммите G20, который проходил на этой неделе. Это вызвало предположения о возможном официальном изменении названия страны.

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В приглашении, отправленном участникам G20, упоминается "Президент Бхарата" вместо "Президент Индии". Индия принимает ежегодный саммит G20 в Нью-Дели в выходные дни, и множество мировых лидеров, включая президента США Джо Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона, присутствует на мероприятии.

Страна с населением более 1,4 миллиарда человек имеет два официальных названия - Индия и Бхарат. Однако первое наиболее распространено как внутри страны, так и на мировой арене. Также существует термин "Индостан", который используется в литературе и других аспектах культуры.

Слово "Бхарат" является древним санскритским термином, который имеет корни в ранних индуистских текстах. Оно также используется как альтернативное название для Индии на хинди.

Представители правой партии "Бхаратия Джаната Моди" (BJP) поддерживают идею изменения названия. Они аргументируют, что название "Индия" было введено британскими колонизаторами и ассоциируется с историческим периодом колонизации, который для страны был периодом зависимости. Британская империя управляла Индией в течение примерно 200 лет, пока страна не обрела независимость в 1947 году.