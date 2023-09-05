Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Filcenberg За пост начислено вознаграждение
Правительство Индии заменило название страны на Бхарат в приглашении на ужин G20
Правительство заменило Индию словом на Бхарат в приглашениях на ужин, разосланных гостям, присутствующим на саммите на этой неделе, что вызвало шумиху.

реклама

Правительство под руководством премьер-министра Нарендры Моди рассмотрело возможность замены названия "Индия" на санскрите в приглашениях, которые были разосланы гостям на саммите G20, который проходил на этой неделе. Это вызвало предположения о возможном официальном изменении названия страны.

реклама

В приглашении, отправленном участникам G20, упоминается "Президент Бхарата" вместо "Президент Индии". Индия принимает ежегодный саммит G20 в Нью-Дели в выходные дни, и множество мировых лидеров, включая президента США Джо Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона, присутствует на мероприятии.

Страна с населением более 1,4 миллиарда человек имеет два официальных названия - Индия и Бхарат. Однако первое наиболее распространено как внутри страны, так и на мировой арене. Также существует термин "Индостан", который используется в литературе и других аспектах культуры.

Слово "Бхарат" является древним санскритским термином, который имеет корни в ранних индуистских текстах. Оно также используется как альтернативное название для Индии на хинди.

Представители правой партии "Бхаратия Джаната Моди" (BJP) поддерживают идею изменения названия. Они аргументируют, что название "Индия" было введено британскими колонизаторами и ассоциируется с историческим периодом колонизации, который для страны был периодом зависимости. Британская империя управляла Индией в течение примерно 200 лет, пока страна не обрела независимость в 1947 году.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#индия #моди #бхарат
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Байден прибудет в Индию за 2 дня до G20 и проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Моди
Индийский луноход "Прагъян" впал в "спячку"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» стали применяться истребителями-бомбардировщиками Су-34 — СМИ
4
Ми-24, принадлежащий Польше пересек границу Белоруссии
10
Предварительный список из 62 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 15 на Android 14
6
Байден разочарован отсутствием Цзиньпиня на саммите G20
4
Huawei Mate 60 Pro поставил экспертов в тупик – Samsung и TSMC не выпускали для смартфона процессор
2
В Японии начато строительство предприятия, на котором в 2027 году будет налажен выпуск 2-нм чипов
+
EASA заявила, что поставщик подделывал сертификаты на запчасти для двигателей CFM56
+
Торрент qBitTorrent замечен в установке утилиты для скрытого майнинга Monero – как защитить свой ПК
4
Из утечки стала известна дата анонса Grand Theft Auto 6
+
В Украине заявили о переброске Challenger 2 в зону боёв – танки продолжают прятать от армии РФ
7
Обновленная статистика Steam показывает, что геймеры массово переходят на процессоры от AMD
19
CBS: Минюст США планирует передать Украине $1 млрд. конфискованных российских активов
4
Владелец «Вкусно — и точка» заявил, что McDonald’s надеется вернуться в Россию
1
Почему кустарная броня Контакт-1 ухудшила Leopard 2, а навыки танкистов ВСУ не оставили танку шансов
+
В ВСУ начнут мобилизовывать мужчин ограниченно пригодных к службе
4
Наличие пяти вентиляторов не помогло MAXSUN GeForce RTX 4090 MGG добиться приемлемой температуры
1
Xiaomi 13T Pro получит Dimensity 9200, OLED 144 Гц 2600 нит, до 16 ГБ ОЗУ и до 1Tb SSD
+
Почтовый голубь, нагруженный флешками, оказался быстрее гигабитной связи на расстоянии до 800 км
2
Motorola представила бюджетный 5G-смартфон Moto G84 для индийского рынка
+
PlayStation Plus обновляет тарифы: Стоит ли спешить с продлением подписки
+

Популярные статьи

Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
170
Xbox Series S Carbon Black - когда жадность встречается с глупостью
21
Как я купил Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
33
Почему я сегодня не советую покупать процессоры Intel – 9 весомых причин сказать AMD дружное «Да»
57
Мой опыт использования видеокарты ARC A750
15
Игровой компьютер из магазина за 35 000р – возможно ли такое, и в чём секрет бюджетной сборки
11
ТОП-12 мифов о жестких дисках (HDD)
12
Итоги гоночного уик-энда 2-3 сентября
1
Почему взрывается и горит украинское зерно
5
Ударный вертолёт Ка-50 - техника опередившая своё время (часть 2)
+

Сейчас обсуждают

Адри Купри
19:36
Цены давно сравнялись что в консолях что на пк, для ААА проектов, тем более до начала войны постоянно были распродажи на консольные игры как во внутренних магазинах, так и на диски в рознице. Но для м...
Как я купил Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
Igor Schatrov
19:35
Турецкая экономика " лежит на боку",а ОСОБЕННО после землетрясения и турки мечтают об войне(османскую терронию возродить) это очень глупа так как Турция в руинах и нет промышленности современной.
Турецкая оборонная промышленность сосредотачивается на производстве морских дронов
Kostik_I
19:34
Вот почему денег в бюджете не хватает...
По данным Росстата 20% россиян получают менее 19000 рублей в месяц, а 12,5% — менее 14000
Бот_Пригожина_0308
19:30
Хyйня для хoхлоботов. Я получаю по данным Росстата 12500 в месяц, а в реале имею 120 тыщ в месяц. У жены по тем же данным - 60000, а в реале около 110 тыщ в месяц.
По данным Росстата 20% россиян получают менее 19000 рублей в месяц, а 12,5% — менее 14000
Дима Свитин
19:24
Высасанные из пальца мифы. Так то SSD значительно в 2 раза при линейном и нексолько десятков или сотен раз при рандомном доступе. Конечно если для примера береш китай, то там все плачевно. 2. Загляни...
ТОП-12 мифов о жестких дисках (HDD)
Александр Пономарев
19:23
ну и че? вау эффект ... тест сравнительный где? а нету, верьте на слово
Intel не может, китаец поможет - смотрю на LGA 2011
Александр Пономарев
19:18
а как дышали - наш так ни разу не был подбит, ну значит противник был такой... с калашами
Российские бойцы сожгли британский Challenger 2 – танк был уничтожен в ходе встречного сражения
Vito Vago
19:12
"Мыслю" гоняет...
Зеленский подписал «указ» об изменениях в территориальное устройство Крыма
Vito Vago
19:09
И откуда таких мокрощелок берут!
Министр торговли США: Америка намерена по максимуму ограничить военный потенциал Китая
klopcha
19:08
О своих потерях рассказать не хочет? Под новый год была утечка, что 20 тысяч потери РФ, на радио КП или Спутник услышал.
Шойгу рассказал о потерях ВСУ за время «контрнаступления»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем