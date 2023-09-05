Часть Великой Китайской стены повреждена из-за действий рабочих и экскаватора. Инцидент привлек внимание властей 24 августа, и в настоящее время проводится расследование.

Местные власти сообщили в четверг, что отрезку Великой Китайской стены был нанесен значительный ущерб из-за действий двух строителей, использовавших экскаватор. Причастные к этому лица, 38-летний мужчина и 55-летняя женщина, были задержаны полицией и в настоящее время находятся под стражей.



Инцидент привлек внимание властей 24 августа, и в настоящее время проводится расследование, чтобы оценить масштабы ущерба и собрать дополнительные подробности.



По данным полицейского управления округа Юйю в северной провинции Шаньси, рабочие намеренно расширили существующий проем в стене, чтобы облегчить проезд своего экскаватора, поскольку это служило удобным кратчайшим путем для их близлежащих строительных работ.

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Пострадавший участок стены является частью 32-й Великой китайской стены, построенной во времена династии Мин, которая простиралась с 1368 по 1644 год. Этот конкретный участок стены известен своим историческим значением, характеризуется величественной и экспансивной древней пограничной архитектурой и представляет значительную ценность как для сохранения, так и для научных исследований.