Украине предоставлено помощи на 41млрд долларов а Тайваню на 80

На прошлой неделе Соединенные Штаты объявили о новых пакетах военной помощи Украине и Тайваню, хотя и с неравномерным распределением средств. Это решение вызвало дебаты в американских стратегических кругах, вызвав опасения, что, последовательно выполняя просьбы Украины об увеличении военной помощи, Вашингтон, возможно, непреднамеренно пренебрегает Тайванем и играет на руку Китаю. Есть также опасения, что такой подход может подорвать собственную готовность Соединенных Штатов к обороне.

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29 августа администрация Байдена обнародовала еще один пакет военной помощи Украине, который включает в себя значительные возможности, такие как ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, оборудование для разминирования, противотанковые системы, боеприпасы к стрелковому оружию, машины скорой помощи и многое другое. Общая стоимость этого пакета составляет 250 миллионов долларов, в дополнение к 41 миллиарду долларов военной помощи, которую США ранее предоставили Украине.

Напротив, 30 августа президент Байден одобрил военную помощь Тайваню в размере 80 миллионов долларов в рамках программы иностранного военного финансирования (FMF), обычно предназначенной для суверенных государств. Это ознаменовало первую в истории передачу военной техники США Тайваню в рамках программы, обычно предназначенной для независимых государств. Стоит отметить, что Соединенные Штаты официально придерживаются принципа "Одного Китая" и официально не признают Тайвань отдельной страной.

Однако законодательство, такое как "Закон о повышении устойчивости Тайваня", принятый в прошлом году, предоставляет правительству США полномочия выделять Тайваню до 2 миллиардов долларов ежегодно в виде военной безвозмездной помощи в период с 2023 по 2027 год.