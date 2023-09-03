Военные Южной Кореи обнаружили запуски рано утром в субботу у западного побережья Северной Кореи, говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Северная Корея провела ракетное испытание, запустив несколько крылатых ракет в море, о чем сообщили южнокорейские военные. Запуски произошли у западного побережья Северной Кореи и были обнаружены рано утром в субботу. Разведывательные органы Южной Кореи и США анализируют детали этих ракетных запусков.

© Photo: Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдает, за испытательными стрельбами стратегических крейсерских ракет. | file photo | Photo Credit: AP

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Эти ракетные испытания были проведены вскоре после завершения 11-дневных совместных военных учений между Соединенными Штатами и Южной Кореей, которые Северная Корея рассматривает как потенциальную угрозу. В то время как Вашингтон и Сеул утверждают, что их учения носят оборонительный характер, Северная Корея в последние недели ответила многочисленными ракетными испытаниями.

За два дня до завершения совместных учений Северная Корея выпустила в море баллистические ракеты малой дальности, назвав запуск имитацией ядерных ударов. Кроме того, Северная Корея объявила о проведении командно-штабных учений, направленных на отработку оккупации южнокорейской территории в случае конфликта.

Северная Корея ранее пыталась вывести на орбиту военный спутник-шпион, но ее вторая попытка 24 августа провалилась. Несмотря на эту неудачу, Северная Корея заявила о своем намерении предпринять третью попытку в октябре. Ситуация на Корейском полуострове остается напряженной из-за продолжающихся военных действий и ракетных испытаний Северной Кореей.