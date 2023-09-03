Индия, президент G20, примет мировых лидеров на саммите, запланированном на 9 и 10 сентября в Нью-Дели.

Президент Соединенных Штатов Америки, Джо Байден, внесет свой вклад в международную дипломатию и сотрудничество, совершив официальный визит в Индию 7 сентября. Этот визит приурочен к проведению саммита G20, который является ключевым форумом для обсуждения мировых экономических и политических вопросов.

Индия, которая в настоящее время председательствует в G20, примет выдающихся мировых лидеров на этом саммите, запланированном на 9 и 10 сентября в столице Индии, Нью-Дели. Этот момент означает важное собрание, на котором будут обсуждаться стратегические вопросы, связанные с мировой экономикой, климатическими вызовами и многочисленными мировыми проблемами.

Важной частью этого визита будет двусторонняя встреча президента Байдена с премьер-министром Индии, Нарендрой Моди, которая запланирована на 8 сентября. Это встреча позволит обсудить важные вопросы, включая укрепление сотрудничества между США и Индией, а также текущие глобальные вызовы.

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В рамках саммита G20, который будет проходить в течение субботы и воскресенья, президент Байден и его коллеги из G20 обсудят разнообразные аспекты сотрудничества и совместных усилий по решению глобальных проблем. Эти вопросы включают в себя переход к чистой энергетике, борьбу с изменением климата и улучшение мировой экономики.

Одним из важных аспектов обсуждения будет смягчение экономических и социальных последствий конфликта между Россией и Украиной. Этот конфликт оказывает влияние на мировую стабильность, и лидеры G20 будут обсуждать способы содействия урегулированию и снижению его негативных последствий.

Кроме того, участники саммита обсудят увеличение возможностей многосторонних банков развития, включая Всемирный банк, с целью более эффективной борьбы с бедностью и справедливого развития. Это важный шаг в направлении улучшения мировой экономической справедливости и социальной устойчивости.

Во время своего визита в Нью-Дели, президент Байден также выразит свое признание лидерству премьер-министра Моди в роли председателя G20 и подтвердит американские обязательства в отношении этой международной платформы для экономического сотрудничества. Соединенные Штаты будут вести G20 в 2026 году, и это подчеркивает их приверженность укреплению сотрудничества и урегулированию мировых проблем.



Таким образом, визит президента Байдена в Индию и его участие в саммите G20 отражают стремление Соединенных Штатов к мировому лидерству и сотрудничеству в решении наиболее актуальных мировых вызовов. Это также подчеркивает важность Индии как ключевого партнера для США в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона и в мировой политике в целом.