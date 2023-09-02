Об этом заявилось министерство обороны России

Российские военные объявили в субботу, что они успешно предотвратили очередную попытку нападения на стратегически важный мост, соединяющий Крымский полуостров с Россией. Киев ранее заявлял о своем намерении продолжать наносить удары по этому мосту до тех пор, пока он не станет неработоспособным.

реклама

По данным Министерства обороны России, ночью в Черном море были уничтожены три украинских "полупогружных беспилотных катера", нацеленных на мост через Керченский пролив. Первый морской беспилотник был обнаружен незадолго до полуночи, за ним последовали два других, запущенных с интервалом примерно в 10 минут после 2 часов ночи по местному времени, как указано в официальных заявлениях министерства.

Важно отметить, что эти утверждения не могли быть независимо проверены, и украинские военные в субботу не дали прямого ответа относительно того, были ли их беспилотники задействованы в нанесении ударов по мосту.

Тем не менее, украинские власти ранее подчеркивали свою стратегическую цель - вывести из строя важнейший мост длиной 12 миль, и Киевские силы предпринимали неоднократные попытки разрушить его.

Ранее Министерство обороны России сообщало о сбитии двух украинских ракет, которые были нацелены на мост через Керченский пролив. Кроме того, в июле мост подвергся предрассветным взрывам в результате инцидента, который Министерство обороны России связало с украинской атакой с использованием морских беспилотников. Хотя это нападение причинило меньший ущерб по сравнению с предыдущим инцидентом, в ходе которого на ключевом участке моста в октябре взорвался напичканный взрывчаткой грузовик, оно высветило уязвимость моста.

Василий Малюк, глава Службы безопасности Украины, подтвердил ответственность Киева за октябрьский теракт.

Министерство обороны Соединенного Королевства сообщило в пятницу, что Россия внедрила ряд мер, включая дымогенераторы, системы противовоздушной обороны и "подводный барьер из затопленных кораблей", чтобы уменьшить потенциальный ущерб от будущих атак на мост через Керченский пролив.