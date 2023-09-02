Нобелевский фонд отменил подвергшееся резкой критике решение пригласить Россию, Беларусь и Иран на церемонию награждения в этом году в Стокгольме.

Россия и Беларусь в прошлом году были исключены из участия в мероприятии из-за СВО, а Иран не был приглашен из-за его нарушений прав человека. Украина высказала свою критику решения этого года и приветствовала решения как победу гуманизма.

Церемония вручения Нобелевской премии состоится 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля, в Стокгольме, где король Швеции чествует лауреатов в различных областях, включая медицину, физику, литературу и экономику. Церемония проходит в тот же день в Осло, Норвегия.

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В своем заявлении в субботу Нобелевский фонд защитил свое предыдущее решение, подчеркивая важность распространения ценностей и посланий Нобелевской премии как можно шире. Это включало в себя прошлогоднее решение присудить Нобелевскую мирную премию правозащитникам из России, Беларуси и украинцам, занимающимся документированием военных преступлений России. Однако оно признало, что реакция на это решение затмила его послание.

В результате фонд решил повторить прошлогоднее исключение из своей стандартной практики, не пригласив послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Все послы по-прежнему будут приглашены на церемонию в Осло, как обычно.

Субботнее объявление не затрагивает другой аспект более раннего сообщения, который вызвал обеспокоенность в Швеции. Это относится к приглашению, направленному всем партиям, имеющим парламентское представительство в Швеции на демократических выборах, включая шведских демократов, выступающих против иммиграции. Эта партия, основанная сторонниками нацизма и ранее избегавшаяся мейнстримом, получила около пятой части голосов на прошлогодних всеобщих выборах. Ее лидер Джимми Акессон отклонил приглашение, заявив: "К сожалению, я занят в тот день" на Facebook в прошлый четверг.