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1 сентября директор российского космического агентства "Роскосмос" сделал заявление относительно развертывания межконтинентальной баллистической ракеты, о которой ранее упоминал президент Владимир Путин. По словам главы агентства Юрия Борисова, ракеты "Сармат" сейчас находятся на стадии развёртывания, что подтверждают информационные агентства.
Ракета "Сармат" является частью серии ультрасовременных вооружений, которые были представлены Путиным еще в 2018 году. Эта ракета шахтного базирования способна нести боеголовки и предназначена для замены МБР R 36, известных в отчетах НАТО как "Сатана".
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Согласно сообщениям, ракета "Сармат" находится на этапе запуска, что создает проблемы для систем наблюдения, пытающихся отследить ее траекторию.
В 2022 году, через два месяца начала СВО в Украине, Путин повторил, что внедрение ракеты "Сармат" эффективно защитит Россию от угроз и побудит тех, кто использует агрессивные выражения или пытается подвергнуть опасности нашу нацию, пересмотреть свои действия.