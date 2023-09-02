Роскосмос заявил в пятницу, что страна развёртывает усовершенствованную межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", которая заставит страны, настроенные против России, “дважды подумать”.

1 сентября директор российского космического агентства "Роскосмос" сделал заявление относительно развертывания межконтинентальной баллистической ракеты, о которой ранее упоминал президент Владимир Путин. По словам главы агентства Юрия Борисова, ракеты "Сармат" сейчас находятся на стадии развёртывания, что подтверждают информационные агентства.

© Photo: Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", запущенная с космодрома Плесецк на северо-западе России. Ракета "Сармат" является частью серии ультрасовременных вооружений, которые были представлены Путиным еще в 2018 году. Эта ракета шахтного базирования способна нести боеголовки и предназначена для замены МБР R 36, известных в отчетах НАТО как "Сатана".

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Согласно сообщениям, ракета "Сармат" находится на этапе запуска, что создает проблемы для систем наблюдения, пытающихся отследить ее траекторию.

В 2022 году, через два месяца начала СВО в Украине, Путин повторил, что внедрение ракеты "Сармат" эффективно защитит Россию от угроз и побудит тех, кто использует агрессивные выражения или пытается подвергнуть опасности нашу нацию, пересмотреть свои действия.