Лидеры двух стран обменялись письмами, сообщил представитель Белого дома, в то время как Москва ищет другой источник оружия для ведения СВО в Украине.

США получили разведданные, которые показывают, что переговоры по вооружению между Россией и Северной Кореей продвигаются, поскольку Москва обращается к «странам-изгоям» за оружием для ведения СВО в Украине, заявил в среду представитель Белого дома.

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Представитель Совета национальной безопасности Джон Ф. Кирби заявил, что президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын недавно обменялись письмами и что в ходе недавнего визита министра обороны России в Пхеньян обсуждались сделки по поставкам оружия.

“После этих переговоров обсуждения на высоком уровне могут продолжиться в ближайшие месяцы”, - сказал Кирби журналистам, охарактеризовав переговоры как “активно продвигающиеся”.

Он отказался объяснить, как Соединенные Штаты получили разведданные, сказав лишь, что они отслеживали ситуацию “с помощью различных средств”.

Замечания Кирби были последним случаем, когда администрация рассекречивала разведданные в попытке сорвать или сдержать действия, хотя прошлые случаи — раскрытие планов России, например, или сделок с Ираном по поставкам оружия — не помешали осуществлению этих планов.

Официальные лица США заявили, что глобальные санкции серьезно ограничили российские цепочки поставок и вынудили Москву искать другие источники оружия, поскольку СВО на Украине продолжается уже 19-й месяц. Белый дом обвинил Северную Корею в поставках ракет России для использования на Украине, что Пхеньян отрицает. Россия также получила поставки беспилотных летательных аппаратов иранского производства.