Российский парламентарий предложил применить тактическое ядерное оружие на фоне украинского контрнаступления. Обострение ситуации в ходе военных действий идет к пределу.

Через день после заявлений украинских официальных лиц о взятии села Работино, Андрей Гурулев, член российского парламента (Думы) и бывший военный командир, предположил в эфире государственного телевидения, что этот район является "идеальным местом для нанесения тактического ядерного удара".

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Гурулев отреагировал на сообщение заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в понедельник утром о том, что силы Киева отбили Работино и пытаются продвинуться дальше.

Киев уже три месяца ведет контрнаступление с целью вернуть территорию, с февраля 2022 года, при этом особенно тяжелые столкновения происходят вдоль линии боевого соприкосновения в Донецкой и Запорожской областях. Применение ядерного оружия часто обсуждалось на протяжении всей СВО в Украине. Сам президент России заявил в телевизионном обращении к нации в сентябре 2022 года, что он будет готов использовать такое оружие для защиты российской территории.

Во время трансляции на телеканале "Россия-1" Владимир Соловьев, одна из самых известных фигур в поддерживаемых Кремлем СМИ, сказал своим коллегам-гостям, что, по его мнению, Россия должна "нанести удар" по Украине ядерным оружием. "Как только они официально поставят F-16, мы нанесем удар тактическим ядерным оружием", - сказал Соловьев. "Они убеждены, что мы этого не сделаем. Вот почему это должно быть сделано ".