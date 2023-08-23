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Китай усиливает свое влияние в Африке на фоне соперничества с США
Си Цзиньпинь заинтересован Африкой не менее чем США

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Президент Китая Си Цзиньпин, отправившись в Африку впервые за пять лет, пообещал расширить сотрудничество с Южной Африкой, чтобы усилить голос бедных стран. Он похвалил развивающиеся страны за то, что они «сбросили иго колониализма».

А в среду он провел переговоры с лидерами БРИКС, клуба развивающихся стран, и призвал членов «ускорить» его расширение, чтобы оно послужило противовесом доминированию Запада.

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«Менталитет холодной войны все еще преследует наш мир, а геополитическая ситуация становится все более напряженной», - сказал Си Цзиньпинь. Группа, продолжил он, должна «присоединить больше стран к БРИКС, чтобы объединить наши силы и нашу мудрость, чтобы сделать глобальное управление более справедливым и равноправным».

Во время своего четырехдневного визита в Южную Африку на этой неделе Си Цзиньпин стремился заявить о себе как о лидере развивающегося мира. Си Цзиньпин начал свою поездку с государственного визита, и его встретили почетным караулом, салютом из 21 орудия, а дороги были заполнены ликующей толпой, размахивающей китайскими флагами.

Для Китая прием в Претории укрепил послание, которое он надеется донести до аудитории как внутри страны, так и за рубежом, о том, что предложение Пекина об альтернативе глобальному порядку, возглавляемому США, имеет широкую поддержку за пределами эксклюзивного клуба развитых стран. Это становится все более важным для Китая. Поддержка России и агрессивная позиция по таким вопросам, как статус Тайваня, самоуправляемого острова, который Пекин называет своей территорией, оттолкнули его от стран Северной Америки, Европы и Азии.

В условиях обостряющегося соперничества Китая с Соединенными Штатами Африка становится новым полем битвы за глобальное влияние. Пекин инвестировал миллиарды в страны, которые долгое время игнорировались Западом. Результатом этой работы стала дипломатическая поддержка в международных организациях, таких как Организация Объединенных Наций, и доступ к важнейшим минералам, необходимым для развития растущих отраслей промышленности, таких как электромобили.

«Для Си цель состоит в том, чтобы попытаться дискредитировать Запад и показать, что существует альтернатива», — сказал Эрик Оландер, главный редактор сайта The China-Global South Project. «Он пытается воспользоваться этим невероятным источником недовольства и разочарования среди многих стран Глобального Юга по поводу того, что они воспринимают как массовую двуличность и лицемерие со стороны богатых стран».

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#китай #африка #си цзиньпинь
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