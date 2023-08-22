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Министерство обороны России объявило, что они предотвратили атаку украинского беспилотника после уничтожения двух других над Московской областью. Дополнительные два беспилотника были перехвачены над Брянской областью на северо-востоке от границы с Украиной. Согласно сообщению министерства, временная остановка полетов в московские аэропорты была проведена утром во вторник.
В последние дни было несколько случаев закрытия воздушного пространства над Москвой из-за регулярных сообщений о беспилотных ударах. Минобороны также утверждают, что украинский разведывательный катер был уничтожен российским военным самолетом в Черном море, после того как он приблизился к российским объектам для добычи газа.
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Рано утром во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские средства ПВО сбили два беспилотника к западу от столицы в Красногорском и Шастском районах. О пострадавших в результате нападений информации нет, Украина не предоставляет комментариев.
Хотя Украина не признала ответственности за конкретные беспилотные атаки, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что удары по территории России являются "неизбежным, естественным и абсолютно справедливым процессом".
Согласно сообщениям, в субботу украинский беспилотник уничтожил российский дальний бомбардировщик. Изображения, опубликованные в социальных сетях и проанализированные службой BBC Verify, показывают горящий Ту-22 на авиабазе Сольцы-2 к югу от Санкт-Петербурга.Московские власти заявили, что беспилотник был сбит стрелковым оружием, но он успел нанести повреждения самолету. Уничтоженный российский бомбардировщик Ту-22 способен развивать скорость, вдвое превышающую скорость звука, и был широко использован Россией для атак на города в Украине.