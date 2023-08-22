БПЛА ВСУ очередной раз атаковали Москву

Министерство обороны России объявило, что они предотвратили атаку украинского беспилотника после уничтожения двух других над Московской областью. Дополнительные два беспилотника были перехвачены над Брянской областью на северо-востоке от границы с Украиной. Согласно сообщению министерства, временная остановка полетов в московские аэропорты была проведена утром во вторник.

В последние дни было несколько случаев закрытия воздушного пространства над Москвой из-за регулярных сообщений о беспилотных ударах. Минобороны также утверждают, что украинский разведывательный катер был уничтожен российским военным самолетом в Черном море, после того как он приблизился к российским объектам для добычи газа.

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Рано утром во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские средства ПВО сбили два беспилотника к западу от столицы в Красногорском и Шастском районах. О пострадавших в результате нападений информации нет, Украина не предоставляет комментариев.

Хотя Украина не признала ответственности за конкретные беспилотные атаки, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что удары по территории России являются "неизбежным, естественным и абсолютно справедливым процессом".

Согласно сообщениям, в субботу украинский беспилотник уничтожил российский дальний бомбардировщик. Изображения, опубликованные в социальных сетях и проанализированные службой BBC Verify, показывают горящий Ту-22 на авиабазе Сольцы-2 к югу от Санкт-Петербурга. ©Photo: взорванный Ту-22Московские власти заявили, что беспилотник был сбит стрелковым оружием, но он успел нанести повреждения самолету. Уничтоженный российский бомбардировщик Ту-22 способен развивать скорость, вдвое превышающую скорость звука, и был широко использован Россией для атак на города в Украине.