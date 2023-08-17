Второй пилот самолета совершил аварийную посадку в международном аэропорту Токумен в Панама-Сити

Внезапный обморок пилота в туалете коммерческого рейса Майами-Чили с 271 пассажирами на борту привел к аварийной посадке в Панаме в ночь на воскресенье. 56-летний Иван Андаур, командир рейса авиакомпании LATAM Airlines, направлявшегося в Сантьяго, умер в следствии остановки сердца примерно в 11 часов вечера, сообщает the Sun.

Медсестра по имени Айседора вместе с двумя врачами из числа пассажиров бросились на помощь пилоту во время посадки самолета. Несмотря на их усилия, его не удалось привести в чувство. Пилот был объявлен мертвым после того, как самолет приземлился в Панама-Сити. Второй пилот самолета совершил аварийную посадку в международном аэропорту Токумен. В сообщении пассажира говорится, что примерно через 40 минут полета второй пилот обратился с просьбой вызвать любых доступных врачей на борту. Поскольку состояние Андаура ухудшилось, было принято решение эвакуировать самолет после приземления из-за серьезности ситуации. Пассажиры были размещены в отелях Панама-Сити до возобновления перелетов во вторник.

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© Photo: 56-летний пилот LATAM Иван Андаур (Фото: Facebook/@Ivan Andaur) В ответ на трагедию авиакомпания LATAM Airlines заявила о своей приверженности установленным протоколам, направленным на сохранение жизней во время полета. К сожалению, несмотря на своевременную медицинскую помощь при приземлении, Ивана и Аура спасти не удалось.