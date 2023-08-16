Цены выросли с 300 до 400+ долларов но это все равно ниже пиковых прошлогодних 3000

На прошлой неделе стоимость газа на европейских биржах составляла менее 300 евро за тысячу кубометров, но в текущий период она перевалила за отметку в 400 евро. По словам агентства Bloomberg, этот рост связан с опасениями о возможной забастовке на крупных заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии.



Согласно оценкам данного информационного агентства, в случае невозможности достижения соглашения между сторонами, остановка работы предприятий может нарушить мировые цепочки поставок газа. Кроме того, по данным ТАСС, подземные хранилища в Европе уже на текущей неделе могут заполниться на 90% своей вместимости. Тем не менее, участники рынка испытывают беспокойство.

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Согласно журналисту Bloomberg Рэйчел Морисон: «Можно было бы думать, что все в норме -действительно, в Европе почти полностью заполнены резервуары, поэтому трейдеры рассматривают Украину и другие направления, чтобы транспортировать газ туда. Однако очень любопытно, как на таком локальном событии, как забастовка в Австралии может зависеть ситуация на рынке. Это подчеркивает хрупкость ситуации, в которой находится рынок газа, несмотря на некоторую стабилизацию с начала конфликта. В первую очередь это может повлиять на Японию, так как японским компаниям придется искать альтернативных поставщиков, что может вызвать цепную реакцию по всему рынку. С фундаментальной точки зрения подобные колебания цен не являются типичными, однако, вероятно брокеры готовятся к катастрофическому сценарию, при котором забастовка может продлиться вплоть до зимы. Согласно некоторым прогнозам, долгосрочный кризис может удвоить январские цены на газ. Это свидетельствует о нервозности на рынках».

Согласно информации Bloomberg, несмотря на 40-процентный скачок, цены на газ в Европе остаются значительно ниже прошлогодних максимумов. В прошлом году летом стоимость превысила 3 тысячи евро за тысячу кубометров, но к началу этого года они снизились до уровня в 700 евро.