Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Filcenberg За пост начислено вознаграждение
В Европе цена на газ за неделю выросла почти на 40% на фоне забастовок газовщиков в Австралии
Цены выросли с 300 до 400+ долларов но это все равно ниже пиковых прошлогодних 3000

реклама

На прошлой неделе стоимость газа на европейских биржах составляла менее 300 евро за тысячу кубометров, но в текущий период она перевалила за отметку в 400 евро. По словам агентства Bloomberg, этот рост связан с опасениями о возможной забастовке на крупных заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии.

Согласно оценкам данного информационного агентства, в случае невозможности достижения соглашения между сторонами, остановка работы предприятий может нарушить мировые цепочки поставок газа. Кроме того, по данным ТАСС, подземные хранилища в Европе уже на текущей неделе могут заполниться на 90% своей вместимости. Тем не менее, участники рынка испытывают беспокойство.

реклама

Согласно журналисту Bloomberg Рэйчел Морисон: «Можно было бы думать, что все в норме -действительно, в Европе почти полностью заполнены резервуары, поэтому трейдеры рассматривают Украину и другие направления, чтобы транспортировать газ туда. Однако очень любопытно, как на таком локальном событии, как забастовка в Австралии может зависеть ситуация на рынке. Это подчеркивает хрупкость ситуации, в которой находится рынок газа, несмотря на некоторую стабилизацию с начала конфликта. В первую очередь это может повлиять на Японию, так как японским компаниям придется искать альтернативных поставщиков, что может вызвать цепную реакцию по всему рынку. С фундаментальной точки зрения подобные колебания цен не являются типичными, однако, вероятно брокеры готовятся к катастрофическому сценарию, при котором забастовка может продлиться вплоть до зимы. Согласно некоторым прогнозам, долгосрочный кризис может удвоить январские цены на газ. Это свидетельствует о нервозности на рынках». 

Согласно информации Bloomberg, несмотря на 40-процентный скачок, цены на газ в Европе остаются значительно ниже прошлогодних максимумов. В прошлом году летом стоимость превысила 3 тысячи евро за тысячу кубометров, но к началу этого года они снизились до уровня в 700 евро.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#европа #газ #австралия #спг
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Хакеры из группировки KillNet парализовали сайты французских железных дорог и Парижского метро
Австралийский суд оштрафовал Dell на $6,5 млн за дезинформацию потребителей
Восстановить отношения с Россией до прежнего уровня планирует финский кандидат в президенты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пилот Су-35С получил звезду Героя России за сбитие в одном бою штурмовика и двух вертолетов ВСУ
17
Польша посылает сигнал Беларуси с помощью крупнейшего военного парада за последние десятилетия
26
Гражданин Польши, служивший в ФРГ, хочет устроиться на работу в ЧВК Вагнер
10
Африканские дети не пишут письма Санта-Клаусу, они пишут письма "Вагнеру"
1
Подполковник Кроуфорд: Танки Challenger 2 уязвимы к минам и беспилотникам, аналогично танкам Leopard
4
ВС РФ сделали "трипл-хит", поразив за 24 часа БТР Stryker, немецкую БМП Marder и польский Rosomak
1
Энтузиаст создал ПК в виде космического корабля, используя тематику Starfield
+
Командир Группы Вагнера Лотос опроверг слухи о переходе его коллег в ЧВК Редут
+
Производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» в России в следующем году вырастет в 25 раз
+
Грузинский политик Ломия: ЕС использует активы и капиталы властей Грузии как рычаг давления
+
МИД Алжира напомнил ECOWAS о событиях в Ливии и призвал Запад "учиться на ошибках"
+
The Telegraph: Украине нужны не F-16, а те ракеты, которые используются благодаря им
+
UnHerd: Леопарды уничтожают «Корнетами» российские охотники за танками
+
В парке «Патриот» выставили захваченную в зоне СВО западную военную технику — фото
13
Производство суперсовременных истребителей Су-57 в России будет наращиваться
22
Прямое попадание и пожар: дрон-камикадзе «Ланцет» вывел из строя замаскированную гаубицу M777 ВСУ
+
The Wall Street Journal: Американские беспилотники закончили испытание в Украине неудачей
+
Требования Armored Core 6 к игровому ПК довольно скромны
+
В сети появились первые кадры из аниме-фильма «Как поживаете?» Хаяо Миядзаки.
+
Су-57 действуют на Украине в интегрирации с боевыми дронами С-70 «Охотник»
5

Популярные статьи

Российские многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"
1
Какое современное российское оружие было представлено на первом дне выставки "Армия-2023"
10
Разблокировка скрытых функций смартфонов iOS и Android с использованием секретных кодов
1
Samsung Galaxy Z Fold 5 - возвращение эры складных телефонов
14
Phenom II X4 - работа над ошибками
82
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 2
8
Уменьшаем инпут лаг на геймпадах Xbox series (one) X
10
"Полёт не туда" - Зачем ВСУ и ВС РФ бьют зенитными ракетами по наземным целям (и бьют ли вообще)
5
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Истребители США и Канады поднялись в воздух для перехвата шести российских самолетов в районе Аляски
30

Сейчас обсуждают

NOFX
20:10
Да есть уже от Acer и LG. Матрица понятно чья в принципе:)
57-дюймовый изогнутый игровой монитор Samsung Odyssey Neo G9 наконец-то поступил в продажу
Инпасибл
20:09
а я хева
72% россиянок хотят выйти замуж за IT-специалиста
Honkai star reil
20:09
Это настоящее моё имя шишенбек тант оглы
72% россиянок хотят выйти замуж за IT-специалиста
Инпасибл
20:08
это не имя, настоящее ?
72% россиянок хотят выйти замуж за IT-специалиста
Honkai star reil
20:08
Шеша
72% россиянок хотят выйти замуж за IT-специалиста
Эдгар Кот
20:08
Но тот был на метр меньше. Найди аналог этому? Тут не соотношение, а разрешение и размер посмотри и сравни с тем что ты написал.
57-дюймовый изогнутый игровой монитор Samsung Odyssey Neo G9 наконец-то поступил в продажу
Инпасибл
20:07
как имя твоё ? свечка стынет
72% россиянок хотят выйти замуж за IT-специалиста
Эдгар Кот
20:07
А есть уже хорошие изогнутые оледы?
57-дюймовый изогнутый игровой монитор Samsung Odyssey Neo G9 наконец-то поступил в продажу
Honkai star reil
20:06
Мне тут Алексей плачет. Я не знаю почему вы такие конченые все
72% россиянок хотят выйти замуж за IT-специалиста
Serezhka
19:59
Когда китайцы решили своим первым лунным аппаратом пролететь мимо точек высадки американцев, последние разорались и начали вводить санкции против Китая, после непродолжительных переговоров Китай измен...
Автоматическая станция «Луна-25» вышла на орбиту искусственного спутника Луны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем