Запад заманивает всё больше овец в жерло вулкана

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Запад предпринимает усилия с целью обострения конфликта на Украине и втягивания в него дополнительных государств. Он отметил, что Запад финансирует киевский режим и поставляет ему вооружение, дабы усилить напряженность. Путин также подчеркнул, что Запад направляет на Украину своих наемников.





Президент выразил это мнение во время XI Московской конференции по международной безопасности, которая прошла сегодня 15 августа. По его словам, Запад активно поддерживает старые и новые конфликты по всему миру. В то же время, Путин подчеркнул готовность России к международному военному сотрудничеству, подчеркивая открытость страны к такому виду сотрудничества.