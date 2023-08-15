Группировка "Z" наступает в направлении Харькова

Под давлением российских войск на направлении Харькова Вооруженные силы Украины вынуждены отступать. Экс-агент Центрального разведывательного управления США Ларри Джонс, выразил мнение о результатах наступательных действий российских вооруженных сил на этом участке.

© Photo: REUTERSСогласно Ларри Джонсу, защитники киевского режима оказались в затруднительной ситуации, так как им не хватает необходимого количества вооружения. В интервью журналисту Стивену Гарднеру, бывший аналитик ЦРУ указал, что Россия в настоящее время проводит наступление в районе Харькова и оказывает

значительное давление на широком фронте. В связи с этим, ВСУ вынуждены осуществлять отступление.



В то же время, украинский генерал Сергей Наев, выразил свои опасения относительно возможности повторения Россией наступления на Киев. Он подчеркнул, что вероятность такого сценария существует, и это заставляет Украину готовиться к возможной атаке.

