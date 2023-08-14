Мины не только таятся в траве но и нападают сверху

Бронетранспортер «Rosomak» первоначально поставленный Польшей был уничтожен, что привело к обострению дискуссий в средствах массовой информации Украины и Польши. Ранее считавшийся хорошо защищенным данный бронетранспортер был нейтрализован обычной 82-мм миной, что вызвало сомнения в его стойкости.

© Photo: Бронетранспортер «Rosomak»/REUTERS

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Известно, что бронетранспортеры Rosomak поставлялись в 21-ю отдельную механизированную бригаду Вооруженных Сил Украины. Эта бригада также имеет в своем вооружении шведские основные боевые танки Stridsvagn 122, адаптированные версии Leopard 2A5, а также гусеничные боевые машины CV90. В 90-х имеются отчеты о повреждениях не менее пяти гусеничных Stridsvagn 1, а одна из них была захвачена российскими войсками как трофей.

Поставки Rosomak также осуществлялись в 44-ю отдельную механизированную бригаду, которая проходила подготовку на территории Польши. Новые бронемашины представляют важное дополнение для украинских вооруженных сил, планирующих использовать около двухсот таких единиц.

Основные характеристики Rosomak включают массу в 22 тонны, вооружение состоящее из 30-мм пушки и 7,62-мм пулемета установленные в двухместной башне. Экипаж состоит из трех человек, а вместимость для десанта - до восьми человек. Силовая установка предоставляет 480 л.с., что позволяет достигнуть максимальной скорости 100 км/ч на шоссе. Дальность поездки на одном баке составляет 500 км.