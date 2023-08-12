Британцы не спешат с эксплуатацией истребителей шестого поколения

В России, США, Китае и Великобритании активно ведутся исследования и разработки новейших истребителей шестого поколения. Один из таких проектов – Team Tempest, сформированный британским Министерством обороны совместно с BAE Systems, Rolls-Royce, Leonardo и MBDA. BAE Systems опубликовала видеоролик, в котором продемонстрировала концептуальную модель Tempest и её инновационные возможности.

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Название проекта – Tempest («Буря») – было представлено в 2018 году на авиасалоне в Фарнборо, сопровождая запуск национальной авиационной стратегии Великобритании.

Одной из ключевых характеристик является интегрированная система управления между пилотируемыми и беспилотными воздушными аппаратами. Сопла двигателя, обладающие управляемым вектором тяги, были также продемонстрированы в видеоролике.

В 2023 году команда разработчиков проекта получила контракт от Министерства обороны Великобритании на исследование новых технологий для создания демонстрационного истребителя. Эти средства, в размере 822 миллионов долларов будут направлены на разработку "концепции и технологий", связанных с Tempest.

Планируется, что введение Tempest в эксплуатацию начнется с 2035 года, заменив на вооружении стареющие истребители Eurofighter Typhoon. Важно отметить, что дизайн и конфигурация самолета могут существенно измениться за время разработки, и видеоролик демонстрирует лишь предварительные характеристики будущего истребителя.