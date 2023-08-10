Ким Чен Ын призывает северокорейскую армию быть готовым к войне в связи с ситуацией в мире и напряженностью, сложившейся на Корейском полуострове

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уволил своего высшего генерала на фоне перестановок в военном руководстве страны и хочет, чтобы его армия “подготовилась к войне”, сообщили государственные СМИ в четверг.

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© Photo: ЦТАК / Раздаточный материал / Reuters





Генерал Пак Су Ир был уволен с должности начальника Генерального штаба, а на его место назначен вице-маршал Ри Ен Гиль, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Некоторые другие старшие командиры были уволены, переведены или назначены во время заседания Центральной военной комиссии в среду, сообщило ЦТАК, не вдаваясь в подробности.

Северная Корея регулярно обновляет свое военное руководство. Некоторые военные лидеры позже вновь появляются на разных должностях, в то время как другие исчезают из поля зрения общественности. И карьера нового высшего генерала Ри, который занял должность № 2 в северокорейской военной иерархии совсем недавно, 31 декабря, отражает это, считают аналитики.

“Ри Ен Гиль - давний член военной элиты Северной Кореи, который, прежде чем подняться на вершину, пережил взлеты и падения. Семь лет назад ходили слухи, что его даже казнили после кадровых перестановок”, - сказал Лейф-Эрик Исли, профессор международных исследований Женского университета Ewha в Сеуле.

© Photo: Ли Ен Гиль (слева), начальник генерального штаба Корейской народной армии с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в октябре 2015 года.

О перетряске военного руководства упоминалось только ближе к концу доклада ЦТАК, в котором больше внимания уделялось “важному вопросу более тщательной подготовки армии к войне, учитывая серьезную политическую и военную ситуацию, сложившуюся на Корейском полуострове”.



Этим летом Северная Корея усилила свою военную риторику, угрожая сбивать американские разведывательные самолеты и ответить на заход американской подводной лодки с баллистическими ракетами, способной нести ядерное оружие, в Южную Корею впервые за четыре десятилетия.



На встрече в среду в Пхеньяне Ким подписал приказы о военных учениях с использованием новейшего оружия страны.