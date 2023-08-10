Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убит перед выборами. Подозреваемые задержаны

10 августа (REUTERS) - Фернандо Вильявисенсио, кандидат на пост президента Эквадора, известный своей жесткой критикой коррупции и организованной преступности, был убит в среду вечером во время предвыборного мероприятия на севере Кито.

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© Photo: Фернандо Вильявисенсио на предвыборном мероприятии

Президент Эквадора, Гильермо Лассо, заверил, что убийство не останется безнаказанным, подчеркнув, что "организованная преступность долго разгуливала по всей стране, но на этом законы будут торжествовать". Лассо объявил о введении чрезвычайного положения на 60 дней, мобилизации вооруженных сил по всей стране и трехдневном национальном трауре.

На посту члена Национальной ассамблеи Вильявисенсио не скрывал своей позиции по вопросу распространенной коррупции и насилия, обусловленных незаконным оборотом наркотиков в Эквадоре. В мае он заявил на программе CNN En Español Conclusiones, что готов возглавить борьбу с тем, что он назвал "политической мафией", и выразил опасение, что страна скатывается в состояние "наркогосударства".

Подозреваемый в убийстве скончался после перестрелки с сотрудниками службы безопасности, по информации Генеральной прокуратуры Эквадора, представленной в публикации на платформе X, ранее известной как Twitter.

Сейчас проводится расследование нападения, в результате которого пострадали девять человек, включая кандидата в Национальную ассамблею и двух полицейских.

Позднее представители прокуратуры Эквадора официально объявили о задержании шести лиц в ходе операций в районах Конокото и Сан-Бартоло в Кито. Также было отмечено, что тело Фернандо Вильявисенсио отправлено в морг для проведения вскрытия.