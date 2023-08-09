Вступление Финляндии в НАТО и будущее вступление Швеции - потенциальная угроза для запада России

Россия усилит свои силы на западных границах в связи с вступлением Финляндии в альянс, возглавляемый США - НАТО, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании правления министерства в среду.

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В своих открытых замечаниях на Коллегии Министерства Обороны, Шойгу сообщил, что член НАТО - Польша - уже объявила о планах усилить свои вооруженные силы, и он ожидает значительного размещения войск и вооружения НАТО в Финляндии, включение которой почти удвоило протяженность сухопутной границы России с НАТО.

"Коллективный Запад ведет прокси-войну против России", - сказал он, ссылаясь на "беспрецедентную поддержку" Украины, предоставляя ей десятки миллиардов долларов вооружения, чтобы помочь Киеву отразить российские силы.

Шойгу назвал вступление Финляндии в НАТО и будущее вступление Швеции "серьезным дестабилизирующим фактором". Обе северные страны отказались от поколений нейтралитета, которое держалось на протяжении всей холодной войны, чтобы добиваться членства в НАТО после вторжения России в Украину в начале прошлого года.

"На территории Финляндии, вероятно, будут размещены дополнительные военные контингенты и ударное вооружение НАТО, способное поразить критические цели на северо-западе России на значительной глубине", - сказал Шойгу.

"Сегодня на заседании Коллегии мы обсудим вопросы, связанные с формированием военных округов – Ленинградского и Московского, при одновременном укреплении военных сил Российской Федерации на западных границах страны.", - передает Шойгу

Он отметил, что Польша объявила о намерении создать самую мощную армию на континенте и стала ключевым элементом антироссийской политики Соединенных Штатов Америки.

Шойгу также подчеркнул, что количество военных подразделений НАТО за пределами своего региона, размещенных на Восточной Европе, выросло в два с половиной раза с февраля прошлого года, и в настоящее время их общая численность составляет 30 000 человек."