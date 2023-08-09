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Береговая охрана Китая применила водометы против филиппинских кораблей
Инцидент произошел в районе отмели Аюнгин в Южно-Китайском море

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Корабли Китайской Государственной пограничной службы помешали пополнению запасов Вооруженных Сил Филиппин на Шоле Второго Томаса на островах Спратли, применяя водометы, заявил в понедельник представитель Государственной пограничной службы Филиппин.

Коммодор Побережной охраны Филиппин, Джей Тариела, рассказал, что когда патрульные суда Побережной охраны приблизились к рифу Сабина (это была точка встречи с двумя чартерными судами Вооруженных Сил Филиппин в пятницу), то экипажи заметили китайский корабль Государственной пограничной службы "CCG 5304", который находился поблизости.

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Китайский корабль следовал за флотилией Филиппин. Дополнительные корабли приплыли на место и провели маневры, чтобы заблокировать и разделить «Cabra» (судно для перевозки запасов) с кораблем сопровождения Вооруженных Сил Филиппин.

В заявлении CCG (China Coast Guard) сказано, что филиппинские корабли незаконно вторглись в воды, прилегающие к рифу Ренай, который по-китайски называется Второй отмелью Томаса.

"Мы призываем филиппинскую сторону немедленно прекратить свою нарушающую международное право деятельность в этих водах. Китай имеет неоспоримый суверенитет над островами Нанься и прилегающими к ним водами, включая Шолу Второго Томаса", - гласит заявление. "Государственная пограничная служба Китая будет продолжать осуществлять защиту прав и правопорядка в водах, подведомственных Китаю, согласно закону".

Филиппины выразили официальные протесты в связи с действиями Китая и планируют созвать конференцию для обсуждения ответных мер.

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#китай #обстрел #филиппины #ccg #водомет
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