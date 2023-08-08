Польша находит повод для переброски войск к границе

Варшава, 7 августа - Пограничная служба Польши официально обратилась с просьбой к Министерству обороны о направлении дополнительного контингента из 1 000 военнослужащих для усиления безопасности вдоль границы с Беларусью. Этот шаг вызван усилением попыток незаконного проникновения через границу нелегальными мигрантами.

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Директор Пограничной службы Томаш Прага, сообщил, что количество лиц, пытающихся незаконно пересечь польско-белорусскую границу, увеличилось до 19 000 в этом году по сравнению с 16 000 попытками зарегистрированными в прошлом году.

Польша укрепляет границу с Беларусью военной инфраструктурой и дополненными электронными мерами безопасности. Заместитель министра внутренних дел Мацей Васик заявил: "Генерал Прага предложил перебросить дополнительных 1 000 солдат на польско-белорусскую границу."

Недавние наблюдения показали присутствие персонала частной военной группы "Вагнер" у границы. По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, эта ситуация, кажется, направлена на создание нестабильности вдоль восточного фланга НАТО.