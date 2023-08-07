В заявлении подчеркнуто, что попытки нарушения воздушного пространства страны будут встречены "решительным и немедленным ответом"

Крайний срок, установленный ЭКОВАС для лидеров государственного переворота в Нигере для восстановления власти свергнутого президента Мохаммеда Базума, истек в воскресенье, что повысило вероятность военного вмешательства в западноафриканскую страну. По мере приближения крайнего срока военное руководство объявило, что закрывает воздушное пространство страны из-за "угрозы вмешательства".

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«Имея в виду риск возможного вмешательства, которое становится все более очевидным чрезвычайной активной подготовки соседних стран, настоящим объявляется закрытие воздушного пространства Нигера с сегодняшнего дня, для всех типов воздушных судов, до поступления следующего уведомления», - сообщено в заявлении хунты, опубликованном перед истечением установленного срока.

В заявлении подчеркнуто, что попытки нарушения воздушного пространства страны будут встречены "решительным и немедленным ответом".

В ранние утренние часы понедельника на территории Нигера не было зарегистрировано ни одного воздушного судна, согласно данным веб-ресурса для отслеживания полетов Flightradar24.